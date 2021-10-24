Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє проти Дніпра-1 у дванадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Динамо: Бущан, Шепелєв, Рамірес, Циганков, Миколенко, Андрієвський, Вітіньйо, Тимчик, Забарний, Буяльський, Кендзьора
Запасні: Бойко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де Пена, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Сирота
Дніпро-1: Кожокару, Лучкевич, Логінов, Сваток, Нельсон, Ігнатенко, Піхальонок, Гуцуляк, Джурасек, Ярмолюк, Довбик
Запасні: Юрчук, Батагов, Назаренко, Чуже, Ді Франко, Адамюк, Білл, Паст
Поєдинок розпочнеться о 17:00.