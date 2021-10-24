Джерело - Чемпіон.
У 11-му турі французької Ліги 1 відбулися 6 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
11 тур, 24 жовтня
Ніцца - Ліон 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Екамбі, 0:2 - 68 Ауар, 1:2 - 81 Атал, 2:2 - 89 Делор (пен), 3:2 - 90+3 Гессан
Ланс - Мец 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 14 Саїд, 1:1 - 33 Де Превіль, 2:1 - Саїд, 3:1 - 83 Ганаго, 4:1 - 90 Франковський
Лор'ян - Бордо 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Еліс, 1:1 - 77 Лапорт
Реймс - Труа 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Абдельхамід, 1:1 - 41 Бальде, 1:2 - 66 Шавалерін
Ренн - Страсбур 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 82 Агуерд
Монако - Монпельє 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Фолланд, 2:0 - 17 Бен Йєддер, 3:0 - 62 Мартінш, 3:1 - 81 Саваньє
Марсель - ПСЖ 0:0
Червона картка: Хакімі 57