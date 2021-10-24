Українець відзначився забитим голом у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі італійської Серії А відбулися три матчі.

Українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин матчу з Удінезе та на 56-ій хвилині гарматним ударом у дальній кут воріт відкрив рахунок. Наприкінці матчу Бето зрівняв рахунок.

Чемпіонат Італії - Серія А

9 тур, 24 жовтня

Аталанта - Удінезе 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Маліновський, 1:1 - 90+4 Бето

Верона - Лаціо 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Сімеоне, 2:0 - 36 Сімеоне, 2:1 - 46 Іммобіле, 3:1 - 62 Сімеоне, 4:1 - 90+2 Сімеоне

Фіорентина - Кальярі 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Бірагі (пен), 2:0 - 42 Гонсалес, 3:0 - 49 Влахович

Рома - Наполі 0:0

Інтер - Ювентус 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 - 17 Джеко, 1:1 - 89 Дибала