Гол Маліновського не приніс перемогу Аталанті над Удінезе. Результати матчів 9 туру Серії А

Українець відзначився забитим голом у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі італійської Серії А Аталанта втратила перемогу над Удінезе.

Українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин та 56-ій хвилині гарматним ударом у дальній кут воріт відкрив рахунок. Наприкінці матчу Бето зрівняв рахунок.

Чемпіонат Італії - Серія А

9 тур, 24 жовтня

Аталанта - Удінезе 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Маліновський, 1:1 - 90+4 Бето

Сьогодні, 24 жовтня, в італійській Серії А відбудуться ще матчі:

16:00. Верона - Лаціо

16:00. Фіорентина - Кальярі

19:00. Рома - Наполі

21:45. Інтер - Ювентус