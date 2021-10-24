Гол Маліновського не приніс перемогу Аталанті над Удінезе. Результати матчів 9 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 9-му турі італійської Серії А Аталанта втратила перемогу над Удінезе.
Українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин та 56-ій хвилині гарматним ударом у дальній кут воріт відкрив рахунок. Наприкінці матчу Бето зрівняв рахунок.
Чемпіонат Італії - Серія А
9 тур, 24 жовтня
Аталанта - Удінезе 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 - 56 Маліновський, 1:1 - 90+4 Бето
Сьогодні, 24 жовтня, в італійській Серії А відбудуться ще матчі:
16:00. Верона - Лаціо
16:00. Фіорентина - Кальярі
19:00. Рома - Наполі
21:45. Інтер - Ювентус