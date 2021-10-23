 Мілан вирвав перемогу в Болоньї. Результати матчів 9 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі
Вчора 18:56 595
Збірна України здобула 27 медалей на чемпіонаті світу з кікбоксингу
Вчора 21:48 191
УПЛ. Чорноморець та Львів не виявили сильнішого в 12 турі
Вчора 21:24 191
Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті
Вчора 19:57 680
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 32!
Вчора 17:37 3677
Барселона - Реал: онлайн-трансляція
Вчора 16:40 4492
УПЛ. Верес розібрався з Маріуполем у 12 турі
Вчора 15:54 529
УПЛ. Металіст 1925 розгромив Інгулець у 12 турі
22.10.2021 21:22 554
24 роки тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу
22.10.2021 19:36 9293
УПЛ. Десна зіграла внічию з Олександрією у 12 турі
22.10.2021 18:57 440
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
45-річний Ємельяненко потужно нокаутував Джонсона в першому раунді
45-річний Ємельяненко потужно нокаутував Джонсона в першому раунді Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:15 22
Так уміє лише Ярмоленко: фантастичний гол пізахисника в ворота збірної Польщі
Так уміє лише Ярмоленко: фантастичний гол пізахисника в ворота збірної Польщі Андрій Твердохліб
Вчора 23:27 134
Слава Україні! Переможне гасло від українського кікбоксера на чемпіонаті світу
Слава Україні! Переможне гасло від українського кікбоксера на чемпіонаті світу Андрій Твердохліб
Вчора 20:49 526 2
Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті
Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті Андрій Твердохліб
Вчора 19:57 680
Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога
Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога Андрій Твердохліб
Вчора 18:40 628
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження
Легенда дня. Воротар, який забивав Шахтарю в Кубку УЄФА, святкує день народження Андрій Дунець
22.10.2021 13:43 845
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс Андрій Твердохліб
22.10.2021 12:40 540
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків Віктор Слюсаренко
22.10.2021 00:34 1068
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА Віктор Слюсаренко
21.10.2021 23:27 1168
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19 Віктор Слюсаренко
21.10.2021 21:50 713
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму Віктор Слюсаренко
21.10.2021 19:09 1435
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження Віктор Слюсаренко
21.10.2021 17:50 1154
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
21.10.2021 15:35 1005
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
21.10.2021 15:22 2468 2
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
21.10.2021 14:05 710
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:15 Блог 45-річний Ємельяненко потужно нокаутував Джонсона в першому раунді 22
23 Жовтня 2021
23:55 Футбол Лілль не зміг перемогти Брест. Результати матчів 11 туру Ліги 1 211
23:52 Футбол Валенсія врятувала нічию в матчі з Мальоркою. Результати матчів 10 туру Ла-Ліги 374
23:48 Футбол Бєсєдін: Динамо купило нападників, а грає Гармаш 160
23:39 Футбол Мілан вирвав перемогу в Болоньї. Результати матчів 9 туру Серії А 542
23:30 Футбол Степаненко отримав пошкодження в матчі з Ворсклою 227
23:27 Блог Так уміє лише Ярмоленко: фантастичний гол пізахисника в ворота збірної Польщі 134
23:15 Футбол Евра: Суарес сказав, що вдарив мене, тому що я чорний 145
22:57 Футбол Челсі - Норвіч 7:0. Огляд матчу 188
22:45 Бокс Арум: Усик в реванші переможе Джошуа ще жорсткіше 189
22:29 Футбол Куман залишиться в Барселоні, навіть у разі поразки від Реалу 163
21:58 Футбол УПЛ. Чорноморець - Львів 1:1. Огляд матчу 225
21:48 Єдиноборства Збірна України здобула 27 медалей на чемпіонаті світу з кікбоксингу 191
21:37 Пряма трансляція Серія А. Болонья - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE 698
21:35 Футбол Баварія знищила Гоффенгайм. Результати матчів 9 туру Бундесліги 615
21:30 Футбол Манчестер Сіті розгромив Брайтон, Челсі познущався над Норвічем. Результати матчів 9 туру АПЛ 1023
21:24 Футбол УПЛ. Чорноморець та Львів не виявили сильнішого в 12 турі 191
21:11 Теніс Кіченок поступилася в парному фіналі турнір в Москві 274
20:49 Блог Слава Україні! Переможне гасло від українського кікбоксера на чемпіонаті світу 526 2
20:45 Бокс Тайсон може провести бій з блогером Полом 347
20:30 Теніс Костюк і Кіченок поступилися в фіналі турніру в Іспанії 281
19:57 Блог Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті 680
19:56 Футбол Ворскла - Шахтар 0:2. Огляд матчу 427
19:39 Хокей Сокіл переміг Ференцварош у 2 турі Континентального кубку 672
19:28 Пряма трансляція АПЛ. Брайтон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE 722

Мілан вирвав перемогу в Болоньї. Результати матчів 9 туру Серії А

Вчора 23:39 542 0
Cалернітана програла Емполі
Мілан вирвав перемогу в Болоньї. Результати матчів 9 туру Серії А
#Серія А

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі італійської Серії А відбулося три поєдинки.

Чемпіонат Італії - Серія А

9 тур, 23 жовтня

Cалернітана - Емполі 2:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 2 Пінамонті, 0:2 - 11 Кутроне, 0:3 - автогол Страндберг, 0:4 - 45 Пінамонті(П), 1:4 - 48 Раньєрі, 2:4 - 55 Ісмаїлі

Сассуоло - Венеція 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Окереке, 1:1 - 37 Берарді, 2:1 - 50 автогол Анрі, 3:1 - 67 Фраттезі

Болонья - Мілан 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Леау, 0:2 - 35 Калабріа, 1:2 - 49 автогол Ібрагімович, 2:2 - 52 Барроу, 2:3 - 84 Беннасер, 2:4 - 90 Ібрагімович

Коментарі ()