Мілан вирвав перемогу в Болоньї. Результати матчів 9 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 9-му турі італійської Серії А відбулося три поєдинки.
Чемпіонат Італії - Серія А
9 тур, 23 жовтня
Cалернітана - Емполі 2:4 (0:4)
Голи: 0:1 - 2 Пінамонті, 0:2 - 11 Кутроне, 0:3 - автогол Страндберг, 0:4 - 45 Пінамонті(П), 1:4 - 48 Раньєрі, 2:4 - 55 Ісмаїлі
Сассуоло - Венеція 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 32 Окереке, 1:1 - 37 Берарді, 2:1 - 50 автогол Анрі, 3:1 - 67 Фраттезі
Болонья - Мілан 2:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 16 Леау, 0:2 - 35 Калабріа, 1:2 - 49 автогол Ібрагімович, 2:2 - 52 Барроу, 2:3 - 84 Беннасер, 2:4 - 90 Ібрагімович