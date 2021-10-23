Джерело - Чемпіон.
Чорноморець зіграє проти Львова у дванадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Чорноморець: Кучерук, Дубко, Біловар, Вантух, Путря, Кузик, Михайленко, Вачіберадзе, Смирний, Цітаішвілі, Бугай
Запасні: Паламарчук, Скорко, Ісаєнко, Долгов, Тлумак, Авагімян, Ванат, Кравченко, Брагару
Львів: Ілющенков, Романчук, Ернест, Якімець, Політило, Брікнер, Альваро, Зозуля, Чір'як, Довгий, Лека
Запасні: Костик, Крушинський, Семенів, Сорокін, Бусько, Ременяк, Шина, Нич, Грисьо
Поєдинок розпочнеться о 19:30.