Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграє проти Ворскли у дванадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр, Тілль, Степанюк, Яворський, Тамм, Челядін, Кане, Рангел
Запасні: Ткаченко, Пешич, Павлюк, Крупський, Амількар, Кушніренко
Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Марлос, Патрік, Ісмаїлі, Педріньо, Бондар, Фернандо
Запасні: Пятов, Вітао, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Конопля, Сікан
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Нагадаємо, Верес розібрався з Маріуполем.