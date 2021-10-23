Мессі попросив ПСЖ купити Агуеро

Мессі хоче возз'єднатися з одним.

Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі має намір возз'єднатися з Серхіо Агуеро у французькому клубі.

Про це повідомляє Mirror.

Мессі звернувся до керівництва парижан з проханням придбати форварда Барселони Серхіо Агуеро.

Відзначається, що Лео посварився з одноклубником Мауро Ікарді, з яким більше не хоче грати в одній команді. Мессі розраховує, що ПСЖ зможе обміняти Мауро на Агуеро.

Нагадаємо, минулого літа Агуеро перейшов у Барселону, але так і не зіграв з Мессі, адже у нього закінчився контракт.