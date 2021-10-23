Мессі попросив ПСЖ купити Агуеро

Джерело - isport.ua.
Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі має намір возз'єднатися з Серхіо Агуеро у французькому клубі.
Про це повідомляє Mirror.
Мессі звернувся до керівництва парижан з проханням придбати форварда Барселони Серхіо Агуеро.
Відзначається, що Лео посварився з одноклубником Мауро Ікарді, з яким більше не хоче грати в одній команді. Мессі розраховує, що ПСЖ зможе обміняти Мауро на Агуеро.
Нагадаємо, минулого літа Агуеро перейшов у Барселону, але так і не зіграв з Мессі, адже у нього закінчився контракт.