Сент-Етьєн - Анже 2:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 11-го туру чемпіонату Франції Сент-Етьєн зіграв внічию з Анже.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
11 тур, 23 жовтня
Сент-Етьєн - Анже 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Траоре, 0:2 - 56 Фюльжіні, 1:2 - 61 Хазрі, 2:2 - 90+3 Над
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 11-го туру чемпіонату Франції Сент-Етьєн зіграв внічию з Анже.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
11 тур, 23 жовтня
Сент-Етьєн - Анже 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Траоре, 0:2 - 56 Фюльжіні, 1:2 - 61 Хазрі, 2:2 - 90+3 Над