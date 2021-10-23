Сампдорія - Спеція 2:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Серії А Сампдорія вдома обіграла Спецію.
Чемпіонат Італії - Серія А
9 тур, 22 жовтня
Сампдорія - Спеція 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Г’ясі (автогол), 2:0 - 36 Кандрева, 2:1 - 90+5 Верде
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Серії А Сампдорія вдома обіграла Спецію.
Чемпіонат Італії - Серія А
9 тур, 22 жовтня
Сампдорія - Спеція 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Г’ясі (автогол), 2:0 - 36 Кандрева, 2:1 - 90+5 Верде