Арсенал - Астон Вілла 3:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі АПЛ Арсенал вдома обіграв Астон Віллу.
Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 22 жовтня
Арсенал - Астон Вілла 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Теє, 2:0 - 45+6 Обамеянг, 3:0 - 56 Сміт-Роу, 3:1 - 82 Ремзі
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|Лінк
|1
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|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 9 турі АПЛ Арсенал вдома обіграв Астон Віллу.
Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 22 жовтня
Арсенал - Астон Вілла 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Теє, 2:0 - 45+6 Обамеянг, 3:0 - 56 Сміт-Роу, 3:1 - 82 Ремзі