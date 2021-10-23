Бускетс: Матч проти Реала дуже важливий

Опорник Барселони Серхіо Бускетс оцінив майбутній матч Ла-Ліги проти Реала.

Про це розповів сам футболіст.

"Перемога дасть нам заряд впевненості і наблизить нас до верхніх рядків у таблиці. Ми почали сезон не так, як хотіли, але не сильно відстаємо від Реала і першого місця. Гонка буде довгою. Майбутній матч дуже важливий.

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Ми повинні концентруватися на собі. Обидві команди грають досить нестабільно. У минулому матчі ми повинні були діяти більш наполегливо. Ми повинні грати як команда, яка хоче боротися за всі трофеї. Справа не тільки в ефективності. Нам є, що поліпшити.

Ми повинні діяти впевненіше і виправляти помилки, щоб мати можливість конкурувати з іншими клубами", - сказав Бускетс.