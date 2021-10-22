Легенда Металіста оголосив про завершення кар'єри

Захисник Металіста Папа Гуйє оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"Прийшов час оголосити про завершення кар'єри футболіста. Вдячний всім уболівальникам Металіста, з боку яких завжди відчував любов і підтримку. За ці роки Харків став моїм домом і назавжди закріпився в моєму серці.

Радий, що мені довелося попрацювати під керівництвом таких сильних тренерів, як Мирон Маркевич і Віталій Кварцяний.

Також хочу сказати спасибі президентові Олександру Ярославському і віцепрезиденту Євгену Краснікову, які дали мені шанс виступати в такому прекрасному клубі", - відзначив Гуйє.