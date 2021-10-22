Легенда Металіста оголосив про завершення кар'єри

Джерело - metalist.ua.
Захисник Металіста Папа Гуйє оголосив про завершення ігрової кар'єри.
Про це розповів сам футболіст.
"Прийшов час оголосити про завершення кар'єри футболіста. Вдячний всім уболівальникам Металіста, з боку яких завжди відчував любов і підтримку. За ці роки Харків став моїм домом і назавжди закріпився в моєму серці.
Радий, що мені довелося попрацювати під керівництвом таких сильних тренерів, як Мирон Маркевич і Віталій Кварцяний.
Також хочу сказати спасибі президентові Олександру Ярославському і віцепрезиденту Євгену Краснікову, які дали мені шанс виступати в такому прекрасному клубі", - відзначив Гуйє.