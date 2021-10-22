Гент з Безусом переміг Партизан. Результати 3 туру Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.
Відбулися поєдинки 3-го туру Ліги конференцій 2021/22.
Ліга конференцій 2021/22
3 тур, 21 жовтня
Група В
Партизан - Гент 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 59 Кумс
Група D
ЧФР Клуж - АЗ Алкмар 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 18 Карлссон
Яблонець - Раннерс 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 38 Чванчара, 1:1 - 36 Оді, 2:1 - 53 Чванчара, 2:2 - 90 Оді
Група F
Слован Братислава - Лінкольн Ред Імпс 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Грін, 2:0 - 84 Генті
Група H
Базель - Омонія 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 19 Міллар, 1:1 - 27 Гомес, 2:1 - 41 Артур (пен), 3:1 - 88 Жегрова
Раніше, Буде-Глімт знищив Рому.