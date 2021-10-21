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Фонсека провів успішні перемовини з Ньюкаслом

Сьогодні 22:28 147 0
Паулу Фонсека близький до переходу у Ньюкасл
Фонсека провів успішні перемовини з Ньюкаслом
#Ньюкасл, #АПЛ, #Фонсека

Джерело - football24.ua.

Ньюкасл, який напередодні звільнив головного тренера, близький до підписання контракту з екснаставником Роми і Шахтаря Паулу Фонсекою.

Про це повідомляє The Telegraph.

З минулого тижня тривали перемовини 48-річного фахівця та англійського клубу. Вони завершились успішно.

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Фонсека скоро займе вакантне після відходу Стіва Брюса крісло головного тренера Ньюкасла. Паулу домовився з новими власниками "сорок" про зарплатню у 6 мільйонів євро. За неофіційними даними, португалець у Ромі заробляв удвічі менше, а в Шахтарі – втричі.

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