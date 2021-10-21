 Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України | Футбол | Champion.com.ua
Динамо мінімально поступилось Барселоні у Лізі чемпіонів
Вчора 21:36 5300 2
Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України
Сьогодні 20:10 225
10 років потому: Сокіл повертається в єврокубки
Сьогодні 13:52 572
Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:18 6278
Україна піднялася на 26-е місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:23 527
Севілья зацікавилася хавбеком Шахтаря
Сьогодні 12:12 644
Зоря зіграє з ЦСКА. Розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 10:16 521
Відома остаточна дата бою Лопеса і Камбососа
Сьогодні 09:54 946
Лаціо зіграє з Марселем, Вест Гем прийме Генк. Розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 09:26 472
Луческу пояснив поразку Динамо від Барселони
Вчора 23:25 2472
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:09 487
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:50 345
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:35 351
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
Сьогодні 15:22 1021
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:05 317
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:48 278
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:48 4826
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:35 275
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:18 1273
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:31 1921
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги Віктор Слюсаренко
Вчора 20:37 353
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо Віктор Слюсаренко
Вчора 20:23 478
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком Віктор Слюсаренко
Вчора 19:29 941 1
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 11665
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 12:58 2146
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 11:49 1634
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців Віктор Слюсаренко
Вчора 11:08 648
Джеймс встановив історичний рекорд НБА у стартовому матчі сезону
Джеймс встановив історичний рекорд НБА у стартовому матчі сезону Віктор Слюсаренко
Вчора 10:04 600
Динамо провело тренування на Камп Ноу
Динамо провело тренування на Камп Ноу Віктор Слюсаренко
Вчора 09:04 517
Шахтар та Динамо ще не забивали на груповій стадії Ліги чемпіонів
Шахтар та Динамо ще не забивали на груповій стадії Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Вчора 07:57 608
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:53 Футбол Збірна України розгромила Фарерські острови у відборі на ЧС-2023 63
20:45 Футбол Скрипник назвав стартовий склад Зорі на матч проти ЦСКА 105
20:26 Футбол ХІК - Маккабі 0:5. Огляд матчу 157
20:13 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE 95
20:10 Футбол Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України 225
19:56 Футбол УЄФА назвала команду тижня Ліги чемпіонів 257
19:46 Футбол Барселона хоче перехопити трансферну ціль Реала 197
19:29 Футбол Маккабі розгромив ХІК у Лізі конференції 170
19:16 Кіберспорт У FIFA 22 тимчасово забанили понад 30 тис гравців 258
19:09 Блог Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму 491
18:57 Футбол Інсіньє може безплатно дістатися Інтеру 182
18:45 Футбол Вернидуб: Зорі потрібно набирати очки у Лізі конференції 278
18:44 Пряма трансляція Українська Суперліга. Будівельник - Тернопіль: онлайн-трансляція. LIVE 883
18:31 Футбол УЄФА назвала найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів 281
18:11 Футбол Президент Баварії: Чемпіонат світу кожні 2 роки - це безглузда ідея 291
17:54 Футбол Барселона визначилась із головною трансферною ціллю 386
17:50 Блог Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження 346
17:41 Футбол Гасперіні: Аталанта була близькою до перемоги над Манчестер Юнайтед 355
17:35 Пряма трансляція Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 1529
17:25 Футбол Екстренер Шахтаря готовий очолити клуб АПЛ 374
17:12 Теніс Цуренко поступилась Вондроушовій на турнірі у Москві 290
16:59 Футбол Лінекер: Роналду - найкращий в історії гравець у грі головою 472
16:44 Футбол Левандовський підкорив чергове досягнення у Лізі чемпіонів 490
16:29 Футбол Бущан: Динамо винесе урок з моменту із голом Барселони 386
16:10 Теніс Костюк та Кіченок вийшли у півфінал турніру в Іспанії 380

Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України

Сьогодні 20:10 225 0
Петраков помирився з Маліновським
Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України
#Маліновський, #Петраков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський отримає виклик у збірну України на листопадовий збір.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Маліновського викличуть в збірну. Між ним і Петраковим відбулася комунікація, головним ініціатором якої виступив Андрій Павелко. Я дуже радий, що все закінчилося і вони таки поговорили між собою. З'ясували стосунки.

Маліновський був готовий їхати і на попередній збір. Він досить спокійно ставився до такого, проблем немає. Він їде доводити і грати за свою національну збірну. Якщо нічого екстраординарного не станеться, то Маліновський буде в збірній України. Чи використає його Петраков у матчах з Боснією і Болгарією – це вже питання до головного тренера", – резюмував Циганик.

Коментарі ()