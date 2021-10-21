Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський отримає виклик у збірну України на листопадовий збір.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Маліновського викличуть в збірну. Між ним і Петраковим відбулася комунікація, головним ініціатором якої виступив Андрій Павелко. Я дуже радий, що все закінчилося і вони таки поговорили між собою. З'ясували стосунки.

Маліновський був готовий їхати і на попередній збір. Він досить спокійно ставився до такого, проблем немає. Він їде доводити і грати за свою національну збірну. Якщо нічого екстраординарного не станеться, то Маліновський буде в збірній України. Чи використає його Петраков у матчах з Боснією і Болгарією – це вже питання до головного тренера", – резюмував Циганик.