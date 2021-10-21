В Україні транслюватимуть матчі МЛС

Українські глядачі побачать матчі Major League Soccer

Джерело - Чемпіон.

Канали Футбол внесли в сітку трансляції матчів МЛС.

В суботу 23 жовтня запланований показ матчів регулярного чемпіонату Сіетл - Спортинг КС і Коламбус - Нью-Йорк РБ на Футбол 3.

Плей-оф в МЛС стартує 19 листопада.