В Україні транслюватимуть матчі МЛС

Джерело - Чемпіон.
Канали Футбол внесли в сітку трансляції матчів МЛС.
В суботу 23 жовтня запланований показ матчів регулярного чемпіонату Сіетл - Спортинг КС і Коламбус - Нью-Йорк РБ на Футбол 3.
Плей-оф в МЛС стартує 19 листопада.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Канали Футбол внесли в сітку трансляції матчів МЛС.
В суботу 23 жовтня запланований показ матчів регулярного чемпіонату Сіетл - Спортинг КС і Коламбус - Нью-Йорк РБ на Футбол 3.
Плей-оф в МЛС стартує 19 листопада.