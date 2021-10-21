Інсіньє може змінити клуб

Вінгер Наполі Лоренцо Інсіньє влітку може перейти в міланський Інтер.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Агент Лоренцо Інсіньє Вінченцо Пісакане зустрівся з представниками міланського клубу і поговорив про можливий перехід.

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Хоча сам агент не став розкривати подробиць угоди, Наполі запропонував Лоренцо Інсіньє новий контракт із зарплатою 4,6 мільйона євро.

Ні футболіст, ні його агент не дали відповіді на пропозицію неаполітанців. Нинішня угода італійця з клубом закінчується влітку 2022 року.