УЄФА назвала найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

Став відомий найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Спілка європейських асоціацій назвав найкращого гравця третього туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Захисник Аякса Дейлі Блінд був названий найкращим футболістом ігрового тижня. За нього вболівальники віддали найбільше голосів.

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Оборонець забив та віддав результативну передачу в поєдинку з Борусією Дортмунд.

У боротьбі за звання найкращого гравця туру ЛЧ Дейлі випередив кіпера Ліверпуля Аліссона, оборонця Спортінга Себастьяна Коатеса та хавбека Зальцбурга Ноа Окафору.