УЄФА назвала найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

Джерело - uefa.com.
Спілка європейських асоціацій назвав найкращого гравця третього туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Захисник Аякса Дейлі Блінд був названий найкращим футболістом ігрового тижня. За нього вболівальники віддали найбільше голосів.
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Оборонець забив та віддав результативну передачу в поєдинку з Борусією Дортмунд.
У боротьбі за звання найкращого гравця туру ЛЧ Дейлі випередив кіпера Ліверпуля Аліссона, оборонця Спортінга Себастьяна Коатеса та хавбека Зальцбурга Ноа Окафору.