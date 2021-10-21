Барселона визначилась із головною трансферною ціллю

Барселона хоче підписати гравця Манчестер Сіті

Барселона у зимове трансферне вікно планує орендувати 26-річного лівого вінгера Манчестер Сіті і збірної Англії Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє Sport.es.

У поточному сезоні Стерлінг зіткнувся з жорсткою конкуренцією за місце у складі "місцян". Футболіст визнав, що йому подобається можливість спробувати свої сили поза межами англійської Прем'єр-ліги.

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У поточному сезоні гравець провів за англійську команду 12 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Контракт Рахіма з Манчестер Сіті розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Стерлінг має намір покинути Манчестер Сіті.