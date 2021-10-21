Екстренер Шахтаря готовий очолити клуб АПЛ

Ньюкасл активно шукає нового головного тренера

Керівництво Ньюкасла зайнято активними пошуками нового головного тренера команди після звільнення Стіва Брюса.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо

Одним з кандидатів на посаду, що звільнилася є колишній наставник донецького Шахтаря і Роми Паулу Фонсека. Сам португалець висловив готовність очолити "сорок".

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48-річний фахівець зберігає зацікавленість в роботі в англійській Прем'єр-лізі після того, як у нього минулого літа зірвалося угоду з Тоттенгемом і керівництво лондонського клубу віддало перевагу Нуну Ешпіріту Санту.

Проте, крім Фонсекі, представники Ньюкасла ведуть переговори і з іншими кандидатами. Очікується, що ім'я нового наставника команди буде названо в найближчі кілька днів.