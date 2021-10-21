Джерело - sport.ua.
Головний тренер команди Баварія Юліан Нагельсманн заразився коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Вчора вдень він відчув симптоми застуди і в якості запобіжного заходу пішов на самоізоляцію, пропустивши матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки (перемога 4:0).
Як виявилося, не дарма. Сьогодні Нагельсманн отримав результати тесту на коронавірус, який дав позитивний результат незважаючи на те, що раніше тренер був вакцинований.
Уже в суботу, 23 жовтня Баварія у Бундеслізі зіграє з Гоффенгаймом. У цьому матчі мюнхенці також будуть змушені грати за відсутності свого тренера.