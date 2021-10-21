Клуб приваблює можливість підписання Педріньйо

23-річний бразилець Педріньйо, якого Шахтар підписав влітку нинішнього року з Бенфіки за 18 мільйонів євро, вже є об'єктом пильної уваги ряду клубів Європи.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Ключовим претендентом на Педріньо нині називається Севілья, спортивний директор якої Рамон Мончі дуже високо цінує ступінь таланту півзахисника.

Найімовірніше, Севілья постарається підписати Педріньйо наступного літа, проте також до бразильця активно прицінюються неназвані клуби з англійської Прем'єр-ліги та італійської Серії А.

Контракт Педріньйо із Шахтарем розрахований до літа 2026 року. У нинішньому сезоні бразилець провів за гірників 13 матчів, в яких відзначився 3 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.

Нагадаємо, Поворознюк заявив, що відчуває до Шахтаря панічну ненависть.