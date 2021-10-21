Джерело - Чемпіон.
Найдорожчим гравцем нинішнього Інгульця є нападник Майкл Гопей Стефен.
Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.
"Я фінансист у клубі, а не тренер. У мене питання було чого Майкла не стало в основі, я на нього розраховував.
Це найдорожчий гравець? Так. Я кажу чого він не грає, а він [Лавриненко - прим.] мені пояснив, що почав дурака валять.
Це вже після розмови про плаваючі зарплати.
Я зібрав всіх агентів попередив поговорив - не я, а вони будуть змушувати їх підписувати контракт, а ні то я порозриваю зі всіма", - зазначив Поворознюк.
Нагадаємо, Поворознюк заявив, що відчуває до Шахтаря панічну ненависть.