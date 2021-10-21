Найдорожчим гравцем нинішнього Інгульця є нападник Майкл Гопей Стефен.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.

"Я фінансист у клубі, а не тренер. У мене питання було чого Майкла не стало в основі, я на нього розраховував.

Це найдорожчий гравець? Так. Я кажу чого він не грає, а він [Лавриненко - прим.] мені пояснив, що почав дурака валять.

Це вже після розмови про плаваючі зарплати.

Я зібрав всіх агентів попередив поговорив - не я, а вони будуть змушувати їх підписувати контракт, а ні то я порозриваю зі всіма", - зазначив Поворознюк.