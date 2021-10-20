Маліновський - у запасі Аталанти на матч із Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед прийме Аталанту.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розпочне матч на лаві запасних.
Стартові склади команд
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактоміней, Фред – Грінвуд, Фернандеш, Рашфорд – Роналду.
Запасні: Хендерсон, Далот, Теллес, Байлі, ван де Беек, Матіч, Мата, Погба, Лінгард, Кавані, Еланга, Санчо.
Аталанта: Муссо – Копмайнерс, Деміраль, Паломіно – Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Меле – Пашаліч – Ілічіч, Мурієль.
Запасні: Россі, Спортьєлло, Песселья, Маліновський, Скальвіні, Міранчук, Ловато, Сапата, Пікколі.
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