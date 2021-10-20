Пірло може відновити свою тренерську кар'єру

Сампдорія може звільнити Роберто Д'Аверсу з поста головного тренера команди.

Про це повідомляє Calciomercato.

Майбутнє 46-річного фахівця багато в чому залежить від результату матчу 9-го туру Серії А проти Спеції, який відбудеться 22 жовтня.

У число претендентів на посаду нового тренера генуезців входить Андреа Пірло, в минулому сезоні працював в Ювентусі.

Сампдорія в 8 турах набрала всього 6 очок і в турнірній таблиці Серії А йде в зоні вильоту.

Раніше повідомлялося, що Пірло може замінити Кумана у Барселоні.