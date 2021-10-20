Батько наш Бандера: Карпати Галич підтримали популярний флеш-моб

Гравці клубу Другої ліги Карпати Галич започаткували новий футбольний флеш-моб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Після Батько наш Бандера стала мегапопулярною після того, як діти однієї із львівських шкіл заспівали її і опублікували в соцмережах. Після цього пісню почали співати й інші школярі.

Карпати не могли оминути увагою такі патріотичні починання дітей і вирішили підтримати їх, започаткувавши футбольний флеш-моб. Гравці команди заспівали кілька рядків пісні і передали естафету усім галицьким клубам. Долучайтеся! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.