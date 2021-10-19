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Ліверпуль обіграв Атлетіко, перша поразка Шерифа. Результати 3 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:57 345 0
Результати 3 туру Ліги чемпіонів
Ліверпуль обіграв Атлетіко, перша поразка Шерифа. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
#Мілан, #Порту, #Шериф, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

 Відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22
3 тур, 19 жовтня
Група В

Атлетіко - Ліверпуль 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 8 Салах, 0:2 - 13 Кейта, 1:2 - 20 Грізманн, 2:2 - 34 Грізманн, 2:3 - 76 Салах (пен)

Порту - Мілан 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Діас

Група С

Аякс - Боруссія Д. 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Ройс (автогол), 2:0 - 25 Блінд, 3:0 - 57 Ентоні, 4:0 - 72 Алле

Група D

Інтер - Шериф 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Джеко, 1:1 - 52 Тіль, 2:1 - 58 Відаль, 3:1 - 67 Де Врей

Група А

ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Мбаппе, 1:1 - 28 Сілва, 1:2 - 57 Мукіеле, 2:2 - 67 Мессі, 3:2 - 74 Мессі (пен)

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