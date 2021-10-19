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Сьогодні 21:42 280 0
Результати 3 туру Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті розгромив Брюгге з Соболем, Спортінг обіграв Бешикташ у 3 турі Ліги чемпіонів
#Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Український захисник Брюгге Едуард Соболь відіграв повний матч проти Манчестер Сіті, Олександр Зінченко всю гру провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22
3 тур, 19 жовтня
Група С

Бешикташ - Спортінг 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 15 Коутс, 1:1 - 24 Ларін, 1:2 - 27 Коутс, 1:3 - 44 Сарабія (пен), 1:4 - 89 Паулінью

Група А

Брюгге - Манчестер Сіті 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Канселу, 0:2 - 43 Марез, 0:3 - 53 Вокер, 0:4 - 67 Палмер, 1:4 - 81 Ванакен, 1:5 - 84 Марез

Актуально: Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал: онлайн-трансляція

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