Манчестер Сіті розгромив Брюгге з Соболем, Спортінг обіграв Бешикташ у 3 турі Ліги чемпіонів

Результати 3 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Український захисник Брюгге Едуард Соболь відіграв повний матч проти Манчестер Сіті, Олександр Зінченко всю гру провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22

3 тур, 19 жовтня

Група С

Бешикташ - Спортінг 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 15 Коутс, 1:1 - 24 Ларін, 1:2 - 27 Коутс, 1:3 - 44 Сарабія (пен), 1:4 - 89 Паулінью

Група А

Брюгге - Манчестер Сіті 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Канселу, 0:2 - 43 Марез, 0:3 - 53 Вокер, 0:4 - 67 Палмер, 1:4 - 81 Ванакен, 1:5 - 84 Марез

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