Луческу: Це незвичайний сезон

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив матч проти Барселони у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Це незвичайний сезон. Майже всі ТОП-клуби після двох стартових турів Ліги чемпіонів потребують перемог. Не тільки Барселоні необхідні очки, але і ми їх потребуємо.

Те, що відбувається в Барселоні, – це нормально в умовах побудови нової команди. Зберегти команду завжди легше, ніж будувати заново. Тому Барселоні зараз потрібен час. Куман зараз переживає найскладніший тренерський період, який може бути в футболі. Період, коли закінчився цикл, на місце досвідчених майстерних гравців приходить молодь, і потрібно заново будувати команду, терпіти. Наразі я не бачу іншого тренера, який може впоратися краще, ніж Куман.

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У каталонців багато молодих перспективних гравців, але для прогресу їм необхідні командні результати. Зрозуміло, що команда будується не тільки з молодих гравців, потрібні і досвідчені виконавці. Думаю, що прихід Агуеро, який має величезний досвід у міжнародних матчах, дасть новий імпульс молодим гравцям і допоможе їм у розвитку.

Я згоден із Куманом, що Барселоні буде складно розраховувати на щось у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Команди в цьому турнірі дуже потужні та сильні. Він дуже ризикує, використовуючи молодих гравців. Це було видно в матчі з Баварією. Залишається побажати уболівальникам каталонців зберігати терпіння щодо Кумана та результатів команди", - відзначив Луческу.