Лаціо - Марсель: Де дивитися матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру Ліги Європи італійський Лаціо прийме французький Марсель.
Матч відбудеться у четвер, 21 жовтня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру Ліги Європи італійський Лаціо прийме французький Марсель.
Матч відбудеться у четвер, 21 жовтня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.