Орбу: Шахтарю цілком під силу виграти у Реала в Києві

Шахтар може обіграти Реал у домашньому матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів колишній півзахисник гірників Геннадій Орбу.

"На мій погляд, Шахтар набрав зараз хорошу форму. Це буде домашній матч, нехай і проти Реала, тому є хороша можливість поправити своє турнірне становище в Лізі чемпіонів.

Майже впевнений, що Шахтар обіграє в Києві королівський клуб. Чи надихає приклад Шерифа? Я так думаю, що Шериф трохи опустив Шахтар на землю і тепер "гірники" грають в інший футбол. І до всіх суперників ставляться дуже серйозно. Так що Шериф в цьому плані допоміг команді Де Дзербі вчасно підбадьоритися.

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Ким замінити Траоре? У Де Дзербі все одно є гідні кандидати на заміну основного нападника. Звичайно, шкода, що Траоре травмувався, адже він добре вписався в гру Шахтаря. Але це футбол, який теж небезпечний. Адже в шахах теж можна заснути за столом і розбити голову.

У будь-якому випадку, на мій погляд, Шахтарю цілком під силу виграти у Реала в Києві. Той же Інтер, з яким "гірники" виглядали пристойно, не слабкіше Реала. А нинішній Реал цілком можна обігравати. Але при цьому для максимального результату треба сильно викластися і не сильно згадувати минулорічні перемоги над "вершковими", - сказав Орбу.