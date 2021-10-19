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УЄФА готує продаж комерційних прав на Лігу чемпіонів

Сьогодні 18:27 382 0
УЄФА почала прийом заявок від потенційних партнерів з продажу комерційних прав
УЄФА готує продаж комерційних прав на Лігу чемпіонів
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УЄФА відкрила приймання пропозицій від потенційних партнерів, які взяли б на себе продаж комерційних прав організації - Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, Суперкубка УЄФА і Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє Sport Business.

Учасники торгів зможуть укласти угоду терміном від трьох до шести сезонів.

Вибір нового партнера УЄФА курирує спільно з Асоціацією європейських клубів (ECA), її голова зараз - президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі. Це говорить про те, що організація погодилася збільшити вплив провідних клубів на комерційні процеси, цього вимагали топ-клуби під час обговорення реформ, які вступлять в силу з сезону 2024/2025.

Зацікавлені компанії можуть робити пропозиції терміном від трьох до шести сезонів. УЄФА почав розсилати пропозицію 15 жовтня, дедлайн подачі заявок на участь в тендері - 15 листопада.

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