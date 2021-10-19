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Мораес оцінив продовження контракту з Шахтарем

Сьогодні 18:00 162 0
Мораес оцінив продовження контракту з Шахтарем
#Мораес, #Шахтар

Джерело - Великий футбол.

34-річний форвард Шахтаря Жуніор Мораес розповів про контрактну ситуацію з донецьким клубом.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій контракт із Шахтарем закінчується цієї зими, в грудні. Думаю, все буде залежати від того, як буде проходити відновлення, наскільки добре я буду себе почувати, як проявлю себе на полі. Від цього і буде залежати моє майбутнє в Шахтарі. Зараз же, поки я не повернуся на поле, немає сенсу говорити про мою нову угоду", - сказав Мораес.

Відзначимо, що Мораес не виходив на поле з квітня, коли отримає важку травму коліна і проходив процес відновлення, який нині перебуває на фінішній прямій.

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