Мораес оцінив продовження контракту з Шахтарем

34-річний форвард Шахтаря Жуніор Мораес розповів про контрактну ситуацію з донецьким клубом.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій контракт із Шахтарем закінчується цієї зими, в грудні. Думаю, все буде залежати від того, як буде проходити відновлення, наскільки добре я буду себе почувати, як проявлю себе на полі. Від цього і буде залежати моє майбутнє в Шахтарі. Зараз же, поки я не повернуся на поле, немає сенсу говорити про мою нову угоду", - сказав Мораес.