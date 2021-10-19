Монзуль розсудить матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

На футбольному поєдинку третього туру групового раунду Ліги Європи у квартеті Н Рапід (Відень, Австрія) - Динамо (Загреб, Хорватія) працюватиме українська суддівська бригада.

Про це повідомляє пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій.

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Головною арбітринею матчу УЄФА призначив Катерину Монзуль.

На лініях Монзуль допомагатимуть Марина Стрілецька та Віктор Матяш. Четвертий арбітр - Денис Шурман. Арбітр ВАР - Фелікс Цваєр (Німеччина), асистент арбітра ВАР - Микола Балакін.