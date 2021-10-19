Анчелотті: Лунін залишиться у Реалі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін продовжить виступати за мадридський клуб.

Про це розповів головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Лунін — молодець. Він — талановитий гравець, який багато працює. Ясно, що його конкурент — топ-воротар Куртуа. Він грає велику долю часу. Але це не говорить про те, що Лунін — поганий воротар. У нього висока майстерність.

Чи піде Лунін з Реала? Ні, я думаю, що він залишиться.

Чи є щось спільне у працездатності Луніна і Андрія Шевченка? Національність. Вони обидва — українці, дуже приємні хлопці. Головна схожість — це характер і харизма. У Луніна може бути така ж успішна кар'єра, як у Шевченка", — розповів Анчелотті.