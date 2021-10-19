Донецький Шахтар спробує здобути позитивний результат проти мадридського Реала в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів.

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Про це заявив головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Завжди граємо на перемогу. Розрахунки для математиків. Буду радий, якщо будемо грати зі своєю індивідуальністю, без страху. У складі Реала є переможці ЛЧ, в Шахтарі таких немає. У Реалі є Анчелотті, в Шахтарі - немає. Ми хочемо бути на першому плані, володіти м'ячем. Наш проект тільки зароджується. Зростання відбувається завдяки таким матчам", - сказав Де Дзербі.