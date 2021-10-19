 Поворознюк: На новому стадіоні Інгульця буде дві клітки. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 2354
УПЛ. Чорноморець - Верес 0:1. Огляд матчу
Вчора 22:11 377
УПЛ. Верес у меншості переміг Чорноморець в 11 турі
Вчора 21:24 498
Ключовий гравець Шахтаря пропустить матч проти Реала
Вчора 19:54 889
Металіст несподівано поступився Агробізнесу у 14 турі Першої ліги
Вчора 17:07 728
Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря: онлайн-трансляція
Вчора 14:09 3988
Історія дня. Як Барселона заплатила 25 мільйонів євро за українця
Вчора 13:36 6879
У Греції запалили олімпійський вогонь Пекіна-2022
Вчора 13:13 318
Безус - у команді тижня чемпіонату Бельгії за версією SofaScore
Вчора 12:58 506
Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 10:03 4718
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Побив дружину і погрожував їй ножем? Стався гучний скандал з легендарним російським хокеїстом
Побив дружину і погрожував їй ножем? Стався гучний скандал з легендарним російським хокеїстом Віктор Слюсаренко
Вчора 15:32 875 1
Мак-Грегор зламав ніс відомому італійському діджею
Мак-Грегор зламав ніс відомому італійському діджею Віктор Слюсаренко
Вчора 14:20 1021
В Афінах відбулася акція протесту проти проведення Олімпійських ігор-2022 у Пекіні
В Афінах відбулася акція протесту проти проведення Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Віктор Слюсаренко
Вчора 13:31 359
Роналду подарував Джорджині скриню для коштовностей за 150 000 фунтів стерлінгів
Роналду подарував Джорджині скриню для коштовностей за 150 000 фунтів стерлінгів Віктор Слюсаренко
Вчора 12:31 654
Маліновський лаконічно прокоментував перемогу над Емполі
Маліновський лаконічно прокоментував перемогу над Емполі Віктор Слюсаренко
Вчора 11:32 647
Хейні та Лопес посварилися на вечорі боксу
Хейні та Лопес посварилися на вечорі боксу Віктор Слюсаренко
Вчора 10:30 1169
Капітан Валенсії гарматним ударом ледве не порвав сітку воріт Барселони
Капітан Валенсії гарматним ударом ледве не порвав сітку воріт Барселони Віктор Слюсаренко
Вчора 08:31 1477
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі Максим Буйдин
17.10.2021 22:42 9121
У Росії відбулась масова бійка між футболістами під час матчу
У Росії відбулась масова бійка між футболістами під час матчу Андрій Твердохліб
17.10.2021 20:52 2432
У Нідерландах під час матчу обвалилась трибуна з уболівальниками
У Нідерландах під час матчу обвалилась трибуна з уболівальниками Андрій Твердохліб
17.10.2021 20:47 777
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:56 Футбол Поворознюк: На новому стадіоні Інгульця буде дві клітки 206
04:57 Блог Динамо прибуло до Барселони на матч Ліги чемпіонів 432
04:09 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 137
03:12 Пряма трансляція Українська Суперліга. Хімік - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 133
02:09 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 140
01:05 Пряма трансляція Українська Суперліга. Будівельник - Тернопіль: онлайн-трансляція. LIVE 171
00:04 Футбол Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 2354
18 Жовтня 2021
23:57 Футбол Арсенал вирвав нічию у матчі з Крістал Пелес 306
23:52 Футбол Еспаньйол переграв Кадіс у 9 турі Ла-Ліги 264
23:40 Футбол Венеція несподівано обіграла Фіорентину у 8 турі Серії А 288
23:35 Футбол Алавес - Бетіс 0:1. Огляд матчу 256
23:20 Футбол Де Дзербі: Хотілося б обіграти Реал 484
23:07 Теніс Калініна розібралася з Касаткіною на старті турніру у Москві 415
22:55 Футбол Рибалка: Динамо Реброва сильніше за Динамо Луческу 541
22:41 Хокей. УХЛ Білий Барс - Краматорськ 2:9. Огляд матчу 420
22:29 Футзал Збірна України дізналася суперників на Євро-2022 607
22:11 Футбол УПЛ. Чорноморець - Верес 0:1. Огляд матчу 377
21:57 Футбол Бетіс вирвав перемогу в Алавеса у 9 турі Ла-Ліги 333
21:41 Футбол УПЛ. Чорноморець - Верес 0:1. Відео голу 390
21:24 Футбол УПЛ. Верес у меншості переміг Чорноморець в 11 турі 498
21:11 Хокей. УХЛ Краматорськ декласував Білий Барс в 18 турі УХЛ 646
20:59 Футбол УЄФА покарав збірну Англії за поведінку фанатів 524
20:46 Футбол Модрич: Шахтар став сильнішим, ніж рік тому 481
20:45 Футбол Президент Інгульця назвав розмір премії, яку виплатив би за виграний Кубок України 874
20:33 Хокей. УХЛ Сокіл у результативному матчі обіграв Рулав Одд в 11 турі УХЛ 595

Поворознюк: На новому стадіоні Інгульця буде дві клітки

Сьогодні 06:56 206 0
Власник клубу - про будівництво нового стадіону
Поворознюк: На новому стадіоні Інгульця буде дві клітки
#Інгулець, #Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк будує новий стадіон на 5,5 тисяч глядачів.

Про це розповів сам функціонер у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.

"Грати в Олександрії чи Кропивницькому, то ж не питання. Саме головне було вийти до УПЛ. Воно тоді як футболіста, так і мене мотивувало. Коли команда зараз у кризовій ямі і стадіон ще будується, як би вони вигравали, вигравали, то повірьте це і мене ще більше мотивувало, щоб швидше будувати. 

У мене мрія, щоб у Петрове приїхав Реал і ми його тріснули, ну а чому б ні? Поганий солдат, який не мріє стати генералом.

Нині я зроблю на новому стадіоні дві клітки [для фанів - прим.], це вони просто так називаються, ну скажем так те саме що у Колоса. Та ж сама клітка тільки її не називають чогось так.

Адмінбудівля стадіону у мене буде 90:30. 90 метрів довжина - це 2 етажі, і для телебачення буде третій поверх. Тобто адмінбудівля… я тут роблю як хочу захочу. Місце є і землі хватає.

Скільки тисяч глядачів вмістить стадіон? Десь 5.5", - зазначив Поворознюк.

Раніше, Поворознюк заявив, що відчуває до Шахтаря панічну ненависть.

Коментарі ()