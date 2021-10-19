Президент Інгульця Олександр Поворознюк будує новий стадіон на 5,5 тисяч глядачів.

Про це розповів сам функціонер у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.

"Грати в Олександрії чи Кропивницькому, то ж не питання. Саме головне було вийти до УПЛ. Воно тоді як футболіста, так і мене мотивувало. Коли команда зараз у кризовій ямі і стадіон ще будується, як би вони вигравали, вигравали, то повірьте це і мене ще більше мотивувало, щоб швидше будувати.

У мене мрія, щоб у Петрове приїхав Реал і ми його тріснули, ну а чому б ні? Поганий солдат, який не мріє стати генералом.

Нині я зроблю на новому стадіоні дві клітки [для фанів - прим.], це вони просто так називаються, ну скажем так те саме що у Колоса. Та ж сама клітка тільки її не називають чогось так.

Адмінбудівля стадіону у мене буде 90:30. 90 метрів довжина - це 2 етажі, і для телебачення буде третій поверх. Тобто адмінбудівля… я тут роблю як хочу захочу. Місце є і землі хватає.

Скільки тисяч глядачів вмістить стадіон? Десь 5.5", - зазначив Поворознюк.