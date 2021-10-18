Алавес - Бетіс 0:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Ла-Ліги Алавес вдома поступився Бетісу.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
9 тур, 18 жовтня
Алавес - Бетіс 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 89 Іглесіас
Раніше, Барселона обіграла Валенсію у 9 турі Ла-Ліги.
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Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Ла-Ліги Алавес вдома поступився Бетісу.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
9 тур, 18 жовтня
Алавес - Бетіс 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 89 Іглесіас
Раніше, Барселона обіграла Валенсію у 9 турі Ла-Ліги.