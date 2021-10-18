Де Дзербі: Хотілося б обіграти Реал

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі оцінив матч проти Реала.

Про це розповів сам наставник гірників.

"Коли граєш проти Реала, тебе турбує все. Тільки дурень не хвилювався б перед таким матчем. Головне для мене - подивитися, настільки ми додали, стали сильнішими. Мене хвилює, щоб моя команда грала сміливо, з максимальною концентрацією і увагою.

Чи будемо завтра грати в атакувальному стилі, чи більш обережно? Залежить від того, з якого боку подивитися на це. Проти команди, яка любить тримати м'яч, є два способи зіграти: або просто оборонятися, або спробувати відібрати м'яч, тому що тримати м'яч у себе - це вже оборона. Завтра подивимося, який варіант ми виберемо.

Футбол прекрасний тому, що кожен бачить його по-різному. Я не хочу копіювати якусь команду. Кожен пропонує той стиль гри, в який він вірить. Команди показують той футбол, який від них вимагають тренери.

Моя команда грає в той стиль, який я хочу. У нас технічна команда, яка любить атакувати. Ті команди, які грають в більш вертикальний і силовий футбол, грають так тому, що у них гравці з іншими характеристиками.

Торік Шахтар провів дуже сильний груповий етап. Але в цьому році все по-іншому. Шахтар, Інтер, Реал - всі змінилися. Мені б хотілося обіграти не тільки Реал, а й Інтер з Шерифом. Я завжди хочу перемагати", - відзначив Де Дзербі.