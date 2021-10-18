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Фонсека оцінив імовірність очолити збірну України

Сьогодні 18:08 337 0
Фонсека оцінив імовірність очолити збірну України
Фонсека оцінив імовірність очолити збірну України
#Фонсека

Джерело - SportArena.

Колишній тренер Шахтаря та Роми Паулу Фонсека оцінив шанси стати наставником збірної України.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"У мене все добре. Я вдома, в Києві. Зараз без роботи, насолоджуюся часом з родиною. Вже й не пам'ятаю, коли у мене було стільки часу на сім'ю.

Повернення в Україну? Я люблю її, але зараз – не найкращий час. Хочу продовжити бути тренером у топ-лігах. Збірна України? Я не думаю тренувати національні команди найближчими роками. Можливо, трохи пізніше це може статися. Зараз це буде складно", – резюмував Фонсека.

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