Фонсека оцінив імовірність очолити збірну України

Колишній тренер Шахтаря та Роми Паулу Фонсека оцінив шанси стати наставником збірної України.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"У мене все добре. Я вдома, в Києві. Зараз без роботи, насолоджуюся часом з родиною. Вже й не пам'ятаю, коли у мене було стільки часу на сім'ю.

Повернення в Україну? Я люблю її, але зараз – не найкращий час. Хочу продовжити бути тренером у топ-лігах. Збірна України? Я не думаю тренувати національні команди найближчими роками. Можливо, трохи пізніше це може статися. Зараз це буде складно", – резюмував Фонсека.