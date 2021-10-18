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Металіст уперше програв у Першій лізі України з моменту відродження

Сьогодні 17:47 605 0
Історична поразка Металіста
Металіст уперше програв у Першій лізі України з моменту відродження
#Металіст

Джерело - suspilne.media.

Лідер Першої ліги України Металіст програв перший матч у чемпіонаті з моменту відродження влітку 2020-го. Відбулося це у поєдинку 14-го туру Першої ліги проти Агробізнеса.

Металіст без поразок пройшов чемпіонат у Другій лізі України в сезоні 2020/21, набравши 53 очки (17 перемог та 2 нічиїх) у 19 матчах чемпіонату, завдяки чому вийшов у Першу лігу. Там команді також вдалося утримувати переможну серію: у 13 поєдинках харків'яни набрали 35 очок.

Переможна серія Металіста у чемпіонатах України складала 34 матчі. Проте продовжити її у грі з Агробізнесом не вдалося.

Загалом це друга поразка Металіста з моменту відродження. У першому поєдинку, який харків'яни провели у Кубку України сезону 2020/21, Металіст ще під назвою Метал поступився з рахунком 1:3 ВПК-Агро.

Статистика Металіста з моменту відродження: 35 перемог - 4 нічиїх - 2 поразки.

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