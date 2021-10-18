Контракт гравця з клубом закінчується влітку 2022 року

Джерело - ТаТоТаке.

Півзахисника Зорі Владислава Кочергіна перевели в дублюючий склад.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

25-річний українець не потрапив у заявку на матч 11-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:6).

Контракт гравця з клубом закінчується влітку 2022 року, через 2 місяці він зможе підписати попередню угоду з іншою командою і піти влітку вільним агентом. Луганський клуб запропонував хавбеку угоду на 3 роки приблизно на тих же умовах.

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Починається переговорний процес, але президент Зорі Євген Геллер зайняв жорстку позицію, маючи досвід з Владленом Юрченком, Дмитром Іванисенею і клаусулами. Клуб хоче заробити на гравцеві, який зробив собі ім'я в Зорі.

Також наголошується, що лідери Зорі не хочуть підписувати з клубом нові контракти на рік-півтора, так як знають, що влітку команду покине головний тренер Віктор Скрипник.