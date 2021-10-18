Матч Барселона - Динамо розсудить французький арбітр

Джерело - УЄФА.
УЄФА призначила бригаду арбітрів на матч 3 туру Ліги чемпіонів Барселона - Динамо.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Головним арбітром цього поєдинку призначений Клеман Тюрпен з Франції. Його асистентами будуть співвітчизники Ніколя Дано та Сіріль Гренгор, а четвертим арбітром буде Жеремі Піньяр.
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Суддя ВАР - Віллі Делажо, його помічник італієць Марко Ді Белло.
Поєдинок відбудеться у середу 20 жовтня о 19:45
Раніше Динамо розгромило Львів.