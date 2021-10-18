Матч Барселона - Динамо розсудить французький арбітр

Поєдинок відбудеться у середу 20 жовтня о 19:45

Джерело - УЄФА.

УЄФА призначила бригаду арбітрів на матч 3 туру Ліги чемпіонів Барселона - Динамо.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Головним арбітром цього поєдинку призначений Клеман Тюрпен з Франції. Його асистентами будуть співвітчизники Ніколя Дано та Сіріль Гренгор, а четвертим арбітром буде Жеремі Піньяр.

Суддя ВАР - Віллі Делажо, його помічник італієць Марко Ді Белло.

Поєдинок відбудеться у середу 20 жовтня о 19:45

Раніше Динамо розгромило Львів.