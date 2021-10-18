Джерело - Чемпіон.
У 8 турі АПЛ Ньюкасл вдома поступився Тоттенгему.
Чемпіонат Англії - АПЛ
8 тур, 17 жовтня
Ньюкасл Юнайтед - Тоттенгем 2:3 (1:3)
Голи: 1:0 - 2 Вілсон, 1:1 - 17 Ндомбеле, 1:2 - 22 Кейн, 1:3 - 45+3 Сон, 2:3 - 89 Даєр (автогол)
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Джерело - Чемпіон.
У 8 турі АПЛ Ньюкасл вдома поступився Тоттенгему.
Ньюкасл Юнайтед - Тоттенгем 2:3 (1:3)
Голи: 1:0 - 2 Вілсон, 1:1 - 17 Ндомбеле, 1:2 - 22 Кейн, 1:3 - 45+3 Сон, 2:3 - 89 Даєр (автогол)