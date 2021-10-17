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Ювентус переграв Рому у 8 турі Серії А

Сьогодні 23:41 86 0
Четверта поспіль перемога Ювентуса у чемпіонаті Італії
Ювентус переграв Рому у 8 турі Серії А
#Ювентус, #Рома

Джерело - Чемпіон.

У рамках 8 туру Серії А Ювентус вдома обіграв Рому.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь туринського клубу.

Чемпіонат Італії - Серія А

8 тур, 17 жовтня

Ювентус - Рома 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Кін

Раніше, Аталанта з Маліновським переграла Емполі.

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