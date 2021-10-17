Ювентус переграв Рому у 8 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У рамках 8 туру Серії А Ювентус вдома обіграв Рому.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь туринського клубу.
Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 17 жовтня
Ювентус - Рома 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Кін
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
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|2
|2500
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|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У рамках 8 туру Серії А Ювентус вдома обіграв Рому.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь туринського клубу.
Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 17 жовтня
Ювентус - Рома 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 16 Кін