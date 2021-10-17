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Райо Вальєкано перемогло Ельче у 9 турі Ла-Ліги

Сьогодні 16:59 132 0
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Райо Вальєкано перемогло Ельче у 9 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі Ла-Ліги Райо Вальєкано вдома обіграло Ельче.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

9 тур, 17 вересня

Райо Вальєкано - Ельче 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Боє, 1:1 - 26 Ернандес, 2:1 - 65 Нтека

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