Райо Вальєкано перемогло Ельче у 9 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Ла-Ліги Райо Вальєкано вдома обіграло Ельче.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
9 тур, 17 вересня
Райо Вальєкано - Ельче 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Боє, 1:1 - 26 Ернандес, 2:1 - 65 Нтека
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Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Ла-Ліги Райо Вальєкано вдома обіграло Ельче.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
9 тур, 17 вересня
Райо Вальєкано - Ельче 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Боє, 1:1 - 26 Ернандес, 2:1 - 65 Нтека