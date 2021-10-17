Джерело - Чемпіон.
Минай зіграє проти Десни в одинадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Минай: Кучер, Векляк, Матіч, Ахмедзаде, Вишневський, Синьогуб, Месхі, Гончар, Кулєв, Петрусенко, Білонок
Запасні: Пеньков, Хахльов, Лиховидько, Коваленко, Книш, Байдал, Кобак, Баґайоко, Селезньов
Десна: Литовка, Сафронов, Болбат, Домбровський, Арвеладзе, Калітвінцев, Картушов, Безбородько, Будківський, Селін, Юрченко
Запасні: Мисак, Цимбалюк, Масалов, Ковтун, Завійський, Дегтярьов, Шевцов
Поєдинок розпочнеться о 14:00.