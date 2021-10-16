Дулуб: Львів не вирішив проблему Буяльського

Динамо повністю переграло ФК Львів у матчі 11 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Олег Дулуб.

"Аналізувати Динамо і легко, і складно. Команда заточена під вертикальний футбол. Основний момент – це опорна зона. Плюс Буяльський зараз, на мій погляд, один з найкращих, якщо не найкращий гравець в Україні. Ми не вирішили проблему Віталія в першому таймі. Відразу після першого голу пропускаємо від нього в контратаці.

А м'яч в роздягальню не додав нам позитивних емоцій. Матчі з такими суперниками – це завжди питання психології. Якщо брати виконавську майстерність окремих гравців, то природно Динамо укомплектовано краще. Спостерігав за роботою Луческу в цьому і минулому роках. Зараз Динамо дійсно показує вертикальний футбол з виходами в контратаку. Дуже складно оборонятися. Потрібно залишатися єдиним цілим.

Якщо випадають один або два гравці, відразу виникають проблеми. Рахунок 1:2 змушував нас атакувати. Назарію Ничу потрібен був простір, а Альваро краще може зачепитися за м'яч і розігнати атаку. Були змушені перейти на такий трикутник, але не все спрацювало. Шина не чіплявся за м'яч і був інертним, тому його замінили. Не сказав би, що в першому пропущеному голі є провина нашого воротаря, хоча і удар був у район ближньої штанги. У таких матчах немає дрібниць", – відзначив Дулуб в ефірі телеканалу Футбол 2.