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Спеція - Салернітана 2:1. Огляд матчу

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Огляд матчу Спеція - Салернітана
Спеція - Салернітана 2:1. Огляд матчу
#Спеція

Джерело - Чемпіон.

Спеція у рамках 8 туру італійської Серії А вдома обіграла Салернітану.

Чемпіонат Італії - Серія А

8 тур, 16 жовтня

Спеція - Салернітана 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Сімі, 1:1 - 51 Стрелец, 2:1 - 76 Коваленко

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