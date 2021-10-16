Спеція - Салернітана 2:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Спеція у рамках 8 туру італійської Серії А вдома обіграла Салернітану.
Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 16 жовтня
Спеція - Салернітана 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Сімі, 1:1 - 51 Стрелец, 2:1 - 76 Коваленко
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Джерело - Чемпіон.
Спеція у рамках 8 туру італійської Серії А вдома обіграла Салернітану.
Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 16 жовтня
Спеція - Салернітана 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Сімі, 1:1 - 51 Стрелец, 2:1 - 76 Коваленко